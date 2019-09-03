Зачем России Монголия

Сегодня "Правда.Ру" сообщала, что президент России Владимир Путин и его монгольский коллега Халтмаагийн Баттулга провели встречу в юрте, расположенной на пятом этаже Государственного дворца в Улан-Баторе.

О целях визита нашего президента мы побеседовали с заведующим сектором Монголии Института востоковедения РАН Владимиром Грайворонским.

— Монголия — это наш ближайший сосед, с которым мы дружим уже не первое столетие, общая граница составляет 3,5 тысячи километров. Политические связи у нас на высоком уровне, президент совершал официальный визит. И сейчас подписан новый государственный договор "О дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве". До этого был у нас договор 1993 года "О дружественных отношениях и сотрудничестве". В 2009 году была подписана декларация "О развитии стратегического партнерства".

Теперь в стратегическом партнерстве поставлена цель — поднять его на более высокий, всеобъемлющий уровень. Это считается как новый уровень — на одном уровне с Китаем. Монголия и Китай в 2014 году, когда был Си Цзиньпин с визитом, подняли свой уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.

В политическом смысле договор поможет борьбе за мир, за безопасность, поможет решению спорных вопросов в Азии, в Корее и других мирным путем. Во внешней политике наши позиции очень совпадают.

В экономике товарооборот в прошлом году вырос больше чем на 20% и составляет $1,6 млрд. Есть тенденция к росту. Но, в целом, торгово-экономические отношения, уровень отстает от политических. Есть, как считают обе стороны, резервы, которые надо использовать. Одно из направлений — развитие сотрудничества в области инфраструктуры, энергетики. Китай и Монголия связаны с Европой через наш Трансиб.

Есть также проекты в области энергетики, создание на двухсторонней и многосторонней основе суперэнергокольца. Монгольский президент выступал на Восточном экономическом форуме в прошлом году, продвигая эту идею.

Развивается сотрудничество в области животноводства, сельского хозяйства. В Монголии производят много мяса, они ищут рынки сбыта. Но у нас есть ограничения, связанные с санитарно-гигиеническими нормами. Это основной ограничитель экспорта.

Кроме того, в Монголии есть представляющие интерес полезные ископаемые. Недавно Росгеология подписала соглашение по продолжению изучения этого вопроса. Советские геологи в свое время открыли основные месторождения, которые используются сейчас.

Всестороннее сотрудничество и в обороне. Только что прошли совместные учения "Селенга". Монголы приняли участие в организации Пятых армейских игр. Они на своей территории провели одно соревнование — конный марафон.

Россия выделяет каждый год 500 правительственных квот на обучение, 500 мест для монголов по межправительственному соглашению. Всего в России около трех тысяч монголов обучаются. Идет развитие, обмен в области культуры. Сейчас там гастролирует ансамбль Александрова. "Русские витязи" демонстрировали свое искусство в рамках празднования 80-летия победы в боях на Халхин-Голе.

Так что отношения развиваются. Монголы хотят, чтобы Россия более активно вкладывала инвестиции в Монголию.