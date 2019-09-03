215 человек заболели загадочной болезнью в США из-за вейпов. Один умер

В течение лета 2019 года 215 человек по всей территории США заболели загадочной болезнью из-за вейпов. Один человек скончался. Такую статистику привело американское издание The New York Times. Врачи утверждают, что вспышка неизвестной болезни перерастает в эпидемию.

Здоровые молодые люди в возрасте до 20 лет массово обращаются к врачам из-за острых симптомов новой неизвестной болезни. У пациентов наблюдается усталость, лихорадка, рвота и сильная одышка. Многие из них содержатся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Медики не могут определить причину недуга из-за того, что пациенты не признаются какие курительные жидкости употребляли. Власти штатов считают, что болезнь может вызывать неизвестный токсин, который каким-то образом попал в состав курительных смесей.

Ситуация приобрела настолько опасное развитие, что чиновники призывают граждан прекратить употребление нелегально созданных жидкостей для вейпов. Журналисты The New York Times утверждают, что электронные сигареты и вейпы представляют большую опасность, чем обычные табачные изделия, поскольку позволяют создавать собственные модификации жидкостей с запрещенными веществами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в США зарегистрирована первая в мире смерть от курения вейпа.

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