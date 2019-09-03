В колледже Святого Этьена в Страсбурге появились свои Гриффиндор, Слизерин, Пуфендуй, Когтерван.
Названия факультетов школы волшебства Хогвартс из романов о юном волшебнике Гарри Поттере дали реальным факультетам сами студенты. Это произошло после разделения классов в учебном заведении. Кроме того, отдельные классы поименовали в честь школ-конкурентов Хогвартса — Дурмстранг, Шармбатон, Ильверморни.
А вот предметы остались традиционные.
Ранее сообщалось, что пастор одной из американских католических школ принял решение, наоборот, убрать из библиотеки учебного заведения все книги о Гарри Поттере, чтобы содержащиеся в них заклинания, якобы вызывающие злых духов, не повредили студентам.
Фото: the-geek.ru
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