Колледж в Страсбурге назвал свои факультеты, как в саге о Гарри Поттере

В колледже Святого Этьена в Страсбурге появились свои Гриффиндор, Слизерин, Пуфендуй, Когтерван.

Названия факультетов школы волшебства Хогвартс из романов о юном волшебнике Гарри Поттере дали реальным факультетам сами студенты. Это произошло после разделения классов в учебном заведении. Кроме того, отдельные классы поименовали в честь школ-конкурентов Хогвартса — Дурмстранг, Шармбатон, Ильверморни.

А вот предметы остались традиционные.

Ранее сообщалось, что пастор одной из американских католических школ принял решение, наоборот, убрать из библиотеки учебного заведения все книги о Гарри Поттере, чтобы содержащиеся в них заклинания, якобы вызывающие злых духов, не повредили студентам.

Фото: the-geek.ru