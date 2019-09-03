Минимальная заработная плата учителя в Латвии в следующем году "скорее всего" сохранится на уровне 750 евро.
Об этом в эфире латышского телеканала LTV заявила глава Министерства образования и науки постсоветской республики Илга Шуплинска.
Власти "практически договорились" заложить необходимую для сохранения минимальной заработной платы учителя сумму в государственный бюджет, отметила специалист.
Илга Шуплинска указала, что зарплату педагогам в Латвии на нынешнем уровне можно сохранить благодаря закрытию некоторых школ или же, например, отмене бесплатного питания в них.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое «Зоино стояние».
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей.