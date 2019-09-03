В Латвии ради зарплат учителей могут закрыть часть школ

Минимальная заработная плата учителя в Латвии в следующем году "скорее всего" сохранится на уровне 750 евро.

Об этом в эфире латышского телеканала LTV заявила глава Министерства образования и науки постсоветской республики Илга Шуплинска.

Власти "практически договорились" заложить необходимую для сохранения минимальной заработной платы учителя сумму в государственный бюджет, отметила специалист.

Илга Шуплинска указала, что зарплату педагогам в Латвии на нынешнем уровне можно сохранить благодаря закрытию некоторых школ или же, например, отмене бесплатного питания в них.