В Польше на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, о геноциде евреев "не было сказано ни слова".
Об этом сообщает израильская газета Haaretz.
То, что "евреи почти полностью отсутствовали в речах", неправильно, пишут авторы материала.
Возможно, сообщает Haaretz, Варшава таким образом не стала "открывать ящик Пандоры" — ведь, поясняют журналисты, тогда бы ей пришлось оправдывать пособничество польских граждан преступлениям нацизма.
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