Haaretz: Варшава умалчивает о пособничестве поляков нацистам

В Польше на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, о геноциде евреев "не было сказано ни слова".

Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

То, что "евреи почти полностью отсутствовали в речах", неправильно, пишут авторы материала.

Возможно, сообщает Haaretz, Варшава таким образом не стала "открывать ящик Пандоры" — ведь, поясняют журналисты, тогда бы ей пришлось оправдывать пособничество польских граждан преступлениям нацизма.