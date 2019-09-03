Путин и президент Монголии поговорили в юрте тет-а-тет

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил тет-а-тет с главой Монголии Халтмаагийн Баттулгой.

Встреча прошла в Государственном дворце Улан-Батора, но не в кабинете, а в юрте, поставленной на пятом этаже здания.

Напомним, что войлочная юрта — традиционное жилище в Монголии.

Сообщается, что глава РФ Владимир Путин отметил братские отношения как между Россией и Монголией, так и между народами двух постсоветских стран.