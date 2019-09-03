Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил тет-а-тет с главой Монголии Халтмаагийн Баттулгой.
Встреча прошла в Государственном дворце Улан-Батора, но не в кабинете, а в юрте, поставленной на пятом этаже здания.
Напомним, что войлочная юрта — традиционное жилище в Монголии.
Сообщается, что глава РФ Владимир Путин отметил братские отношения как между Россией и Монголией, так и между народами двух постсоветских стран.
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