Украина заняла первое место по потоку иностранных граждан в РФ

За первое полугодие 2019 года из Украины в Россию въехали 3 миллиона 424 тысячи иностранных граждан. Такую информацию представил портал ТурСтат. На втором месте по потоку гостей занимает Казахстан. За первые шесть месяцев текущего года из этой страны в РФ въехали 1 миллион 569 тысяч человек.

Тройку лидеров закрывает Китай с показателем - 780 тысяч. В десятку лидеров вошли: Эстония, Молдавия, Армения, Германия, Польша, Азербайджан и Финляндия. В Росстате подсчитали, что в первом полугодии 2019 года на территорию России въехали 10,7 миллионов иностранных граждан.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Госдума России ужесточила правила въезда и выезда для иностранцев. Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 24 и 258 федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" подготовлен МВД России во исполнение постановления Конституционного Суда от 16 февраля 2016 года.

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