Представители Украины, Белоруссии и Польши обсудили с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном ситуацию в Незалежной.
Встреча состоялась 30 августа в Варшаве, столице Польши.
Согласно предоставленной информации, стороны обсудили вопросы повышения эффективности переговорного процесса в "нормандском формате".
Сообщается, что Белоруссия выступила с предложением принять в переговорный процесс Соединенные Штаты Америки.
Напомним, что так называемая "Нормандская четверка" представляет собой группу глав четырех государств — Российской Федерации, Украины, Франции и Германии — по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
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