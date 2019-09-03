Киев, Минск и Варшава обсудили с Джоном Болтоном ситуацию на Украине

Представители Украины, Белоруссии и Польши обсудили с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном ситуацию в Незалежной.

Встреча состоялась 30 августа в Варшаве, столице Польши.

Согласно предоставленной информации, стороны обсудили вопросы повышения эффективности переговорного процесса в "нормандском формате".

Сообщается, что Белоруссия выступила с предложением принять в переговорный процесс Соединенные Штаты Америки.

Напомним, что так называемая "Нормандская четверка" представляет собой группу глав четырех государств — Российской Федерации, Украины, Франции и Германии — по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.