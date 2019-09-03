Профсоюз горняков: Запасы угля на Украине в два раза ниже прошлогодних

Глава Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина" Михаил Волынец сообщил, что зимой в стране может возникнуть дефицит угля. По его словам, в преддверии отопительного сезона 2019-2020 запасы угля вдвое отстают от показателя, который наблюдался в прошлом году.

"Наши электростанции уже сейчас имеют на 54% меньше угля, чем имели перед осенне-зимним периодом в прошлом году. Если в прошлом году можно было говорить о проблемах с углем, то сегодня нужно трубить везде о том, что ситуация катастрофическая", - заявил Волынец.

По мнению главы профсоюза горняков, новое правительство Украины должно срочно вмешаться в ситуацию, иначе дефицит угля приведет к энергетическому коллапсу. Украинские СМИ уже сообщали, что по состоянию на 2 сентября на складах тепловых электростанций находится 688,4 тысячи тонн угля. Это в 2,2 раза меньше, чем было на складах в прошлом году.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Украине уже начали говорить о трудной зиме. Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус считает, что стране предстоит трудная зима из-за газовых разногласий с Москвой. На брифинге Герус заявил, что правительство выступает против использования резервных запасов угля, поскольку теплогенерирующие компании могут использовать это для повышения тарифов.

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