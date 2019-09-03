В посольство Южной Кореи в Японии поступило письмо с угрозами и пулей.
Об этом сообщает национальная японская газета "Асахи симбун".
Отправитель письма сообщил, что у него есть огнестрельное оружие и он будет преследовать корейцев. В доказательство серьезности своих намерений неизвестный вложил в конверт пулю от короткоствольного оружия.
"Корейцы, убирайтесь вон!" — значится в письме, сообщает "Асахи симбун".
Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Кореей и Страной восходящего солнца значительно ухудшились из-за внешнеэкономических трений.
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