"Корейцы, вон!": в посольство Кореи в Японии пришло письмо с угрозами

В посольство Южной Кореи в Японии поступило письмо с угрозами и пулей.

Об этом сообщает национальная японская газета "Асахи симбун".

Отправитель письма сообщил, что у него есть огнестрельное оружие и он будет преследовать корейцев. В доказательство серьезности своих намерений неизвестный вложил в конверт пулю от короткоствольного оружия.

"Корейцы, убирайтесь вон!" — значится в письме, сообщает "Асахи симбун".

Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Кореей и Страной восходящего солнца значительно ухудшились из-за внешнеэкономических трений.