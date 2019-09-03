Борис Джонсон назвал бессмысленными попытки отсрочить Brexit

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон выступил против очередного переноса сроков выхода страны из Европейского союза.

Все попытки отсрочить Brexit бессмысленны, заявил вчера, 2 сентября, британский премьер.

Борис Джонсон также выразил уверенность в том, что на саммите лидеров Евросоюза в октябре удастся достичь необходимого соглашения по Brexit, которое парламент сможет как следует изучить.

Ранее, напомним, стало известно, что часть депутатов парламента хотят перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца — до 31 января 2020 года.