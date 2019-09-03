Глава правительства Великобритании Борис Джонсон выступил против очередного переноса сроков выхода страны из Европейского союза.
Все попытки отсрочить Brexit бессмысленны, заявил вчера, 2 сентября, британский премьер.
Борис Джонсон также выразил уверенность в том, что на саммите лидеров Евросоюза в октябре удастся достичь необходимого соглашения по Brexit, которое парламент сможет как следует изучить.
Ранее, напомним, стало известно, что часть депутатов парламента хотят перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца — до 31 января 2020 года.
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