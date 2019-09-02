Профильный комитет Рады одобрил уменьшение количества депутатов до 300

Правовой комитет Верховной рады одобрил законопроект, который предполагает уменьшение количества депутатов в парламенте с 450 до 300 мандатов. Комитет рекомендовал включить документ в повестку нынешней сессии.

Также депутаты рекомендовали направить законопроект в Конституционный суд, поскольку документ предполагает изменение основного закона страны. Чтобы законопроект был принял Верховной радой за него должны проголосовать 300 депутатов - конституционное большинство.

На данный момент партия "Слуга народа" располагает только 254 мандатами. Однако недавнее голосование по законопроекту о снятии неприкосновенности с парламентариев показало, что внесение изменений в Конституцию может быть одобрено. За снятие неприкосновенности с депутатов проголосовали 363 парламентария.