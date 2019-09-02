Последние два года оказались самыми кризисными в современной истории отношений США и России, американские дипломаты стали участниками "дипломатической окопной войны". Об этом рассказал посол Соединенных Штатов Джон Хантсман.
По его словам, дипломатам пришлось большую часть времени заниматься управленческой деятельностью, а требований к их работе стало только больше из-за сокращения дипломатической миссии.
За время работы в России дипломат столкнулся с "дверями, которые были для него закрыты и так и не открылись". Руководители регионов и высокопоставленные чиновники отказывались с ним встречаться, университеты отменяли уже сделанные приглашения. Российскому коллеге было куда проще в этом отношении, поскольку американские губернаторы и университеты приглашения отменить не могут, считает Хантсман.
При этом посол США подчеркнул, что с 2017 года ему удалось удалось открыть новые каналы общения в тех областях, где у США и России есть общие интересы. В настоящее время между странами идет активное сотрудничество по проблемам КНДР и Афганистана.
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