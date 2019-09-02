На заседании правительства в понедельник может обсуждаться вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. Об этом сообщила обозреватель Лора Кюннсберг. Она утверждает, что окончательное решение еще не принято.
Эту информацию подтвердила газета The Guardian и телеканал Sky News. По информации британских СМИ, в парламенте и правительстве Великобритании ходят слухи о досрочных выборах.
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