BBC: Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы

На заседании правительства в понедельник может обсуждаться вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. Об этом сообщила обозреватель Лора Кюннсберг. Она утверждает, что окончательное решение еще не принято.

Эту информацию подтвердила газета The Guardian и телеканал Sky News. По информации британских СМИ, в парламенте и правительстве Великобритании ходят слухи о досрочных выборах.