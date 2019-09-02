Президент Польши Анджей Дуда не поддержал идею возрождения формата "Большой восьмерки" с Россией. По его словам, ситуация с Россией "очень сложная".
Этот вопрос Дуда обсуждал на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майклом Пенсом. Польский лидер сообщил, что мог бы "делать бизнес с Россией", если бы не действия российского правительства.
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