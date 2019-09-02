Зеленский потребовал разработать план защиты Украины от агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра обороны страны Андрея Загороднюка разработать план по защите государства от внешней агрессии.

"Министру обороны предложить изменения в законодательство, необходимые для создания мощного войска. В том числе разработать и утвердить план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии", - сказал президент, передает агенство "Интерфакс".

Глава государства добавил, что "мощная и боеспособная" армия является главным приоритетом для современной Украины.

Напомним, Загороднюк стал министром обороны Украины 29 августа, до этого он возглавлял проектный офис реформ при ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп решил пересмотреть сумму военной помощи Украине, которая в текущем финансовом году составляет 250 миллионов долларов. Об этом писал портал Politico со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Белого дома.

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