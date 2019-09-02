Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра обороны страны Андрея Загороднюка разработать план по защите государства от внешней агрессии.
"Министру обороны предложить изменения в законодательство, необходимые для создания мощного войска. В том числе разработать и утвердить план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии", - сказал президент, передает агенство "Интерфакс".
Глава государства добавил, что "мощная и боеспособная" армия является главным приоритетом для современной Украины.
Напомним, Загороднюк стал министром обороны Украины 29 августа, до этого он возглавлял проектный офис реформ при ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп решил пересмотреть сумму военной помощи Украине, которая в текущем финансовом году составляет 250 миллионов долларов. Об этом писал портал Politico со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Белого дома.
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