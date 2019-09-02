Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому кабинету министров разработать законопроекты о легализации добычи янтаря и игорного бизнеса. Документы должны быть внесены в Верховную раду до 1 октября текущего года.
Ответственными за разработку законопроектов утверждены глава правительства Алексей Гончарук, а также министр финансов Оксана Маркарова. Также Зеленский поставил задачу спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову принять соответствующие законопроекты до 1 декабря 2019 года.
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