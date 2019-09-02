Российский посол в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался

В Каире на 69-м году жизни скончался российский посол в Египте Сергей Кирпиченко. Об этом сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

В российском МИД отметили, что Кирпиченко был талантливым дипломатом и надежным товарищем. В ближайшее время на сайте внешнеполитического ведомства России будет опубликован некролог.

Сергей Кирпиченко возглавил дипломатическую миссию России в Египте в 2011 году. До этого он возглавлял дипмиссию РФ в Сирии, Ливии и ОАЭ. Награжден орденом Дружбы и орденом Почета.