Джонсон не против заняться спортом, но не хочет быть похож на Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал интервью британскому изданию The Times. Он сообщил журналистам, что "слегка поправился", поэтому рассматривает возможность начать бегать, но не хочет быть похожим на Владимира Путина.

"Было бы неплохо заняться спортом, возможно, побегать. Но тогда службе безопасности придется бежать рядом со мной, а это будет очень похоже на президента России Владимира Путина", - сказал Джонсон.

Также премьер сообщил, что ему нравится его текущая должность больше, чем пост мэра Лондона. По словам Джонсона, Великобритания покинет Евросоюз через два месяца, несмотря на попытки оппозиции помешать ему.