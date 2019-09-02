Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала, что хорватский народ внес наибольший вклад в борьбу с фашизмом по сравнению с другими европейскими странами. Об этом хорватский лидер заявила в Варшаве, где она находилась с двухдневным визитом.
"Учитывая общее количество населения Хорватии, наш народ внес самый большой вклад в борьбу против фашизма. Против нацистов выступили более полумиллиона хорватских граждан", - рассказала Грабар-Китарович на мероприятии в польской столице.
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