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Грабар-Китарович: хорваты внесли наибольший вклад в борьбу с фашизмом

Мир » Европа print

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала, что хорватский народ внес наибольший вклад в борьбу с фашизмом по сравнению с другими европейскими странами. Об этом хорватский лидер заявила в Варшаве, где она находилась с двухдневным визитом.

"Учитывая общее количество населения Хорватии, наш народ внес самый большой вклад в борьбу против фашизма. Против нацистов выступили более полумиллиона хорватских граждан", - рассказала Грабар-Китарович на мероприятии в польской столице.

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