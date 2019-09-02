Грабар-Китарович: хорваты внесли наибольший вклад в борьбу с фашизмом

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала, что хорватский народ внес наибольший вклад в борьбу с фашизмом по сравнению с другими европейскими странами. Об этом хорватский лидер заявила в Варшаве, где она находилась с двухдневным визитом.

"Учитывая общее количество населения Хорватии, наш народ внес самый большой вклад в борьбу против фашизма. Против нацистов выступили более полумиллиона хорватских граждан", - рассказала Грабар-Китарович на мероприятии в польской столице.