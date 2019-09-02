На острове Святой Елены требуется двойник Наполена

Власти острова Святой Елены сообщили о поиске двойника Наполеона Бонапарта, которому предстоит представить остров на 200-летие смерти императора Франции. По случаю годовщины смерти, на острове пройдут торжественные мероприятия.

Именно на острове Святой Елены Бонапарт провел свои последние годы в изгнании, где и скончался 5 мая 1821 года. С кандидатом планируют заключить контракт сроком на три года. Также от него требуют иметь представительскую внешность и уметь общаться с политиками высокого ранга.