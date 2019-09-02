На Украине уволили главного военного прокурора

На сайте президента опубликован указ, в котором Владимир Зеленский приказал генеральному прокурору Украины Максиму Рябошапке уволить Анатолия Матиоса, занимающего должность главного военного прокурора страны.

Указом президента Матиос был исключен из личного состава Генпрокуратуры Украины, а также направлен в Минобороны для дальнейшего прохождения военной службы.