На сайте президента опубликован указ, в котором Владимир Зеленский приказал генеральному прокурору Украины Максиму Рябошапке уволить Анатолия Матиоса, занимающего должность главного военного прокурора страны.
Указом президента Матиос был исключен из личного состава Генпрокуратуры Украины, а также направлен в Минобороны для дальнейшего прохождения военной службы.
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