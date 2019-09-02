Трамп отправился играть в гольф после отмены поездки в Польшу

Сразу после отмены своего визита в Польшу президент США Дональд Трамп отправился в гольф-клуб. Об этом узнало издание The Independent. Примечательно, что американский лидер не полетел в Варшаву из-за урагана "Дориан", который приближается к юго-восточному побережью США.

В Белом доме отреагировали на публикацию и подтвердили, что Дональд Трамп сыграл партию в гольф, однако его каждый час информировали о приближении стихии. В администрации президента уточнили, что глава государства планирует посетить Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.