Сразу после отмены своего визита в Польшу президент США Дональд Трамп отправился в гольф-клуб. Об этом узнало издание The Independent. Примечательно, что американский лидер не полетел в Варшаву из-за урагана "Дориан", который приближается к юго-восточному побережью США.
В Белом доме отреагировали на публикацию и подтвердили, что Дональд Трамп сыграл партию в гольф, однако его каждый час информировали о приближении стихии. В администрации президента уточнили, что глава государства планирует посетить Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.
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