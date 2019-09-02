В городе Лас-Берланас недалеко от испанской столицы произошла трагедия. На концерте выступал кантабрийский оркестр Super Hollywood. Во время выступления коллектива на сцене взорвалась пиротехника.
Одна из ракет попала 30-летней танцовщице Джоне Сайнс прямо в живот. До приезда медиков женщине пытались помочь зрители концерта. Когда прибыли врачи, она была уже без сознания. Позже танцовщица скончалась в больнице.
Организаторы утверждают, что концерт проводится уже пятый год подряд с использованием пиротехники. Одна ракета пошла в нужном направлении, а другая, по непонятным причинам, изменила свою траекторию.
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