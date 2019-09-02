Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обратился к эстонским школьникам и их родителям на русском языке. Глава правительства записал видеообращение, посвященное началу нового учебного года.
Министерство науки и образования Эстонии сообщило, что в понедельник за парты сели около 153 тысяч учеников. Ратас пожелал ученикам, чтобы новый учебный год принес им "много радости и успехов".
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