Эстонский премьер поздравил школьников с Днем знаний по-русски

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обратился к эстонским школьникам и их родителям на русском языке. Глава правительства записал видеообращение, посвященное началу нового учебного года.

Министерство науки и образования Эстонии сообщило, что в понедельник за парты сели около 153 тысяч учеников. Ратас пожелал ученикам, чтобы новый учебный год принес им "много радости и успехов".