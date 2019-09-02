Польский министр обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна не получил послевоенные репарации от Германии по вине России. Об этом он рассказал в эфире польского телевидения.

По его словам, именно Россия "приняла такое решение", а Варшава не имела возможности пойти против воли Москвы. Министр подчеркнул, что вопрос выплаты репараций до сих пор не закрыт.

Напомним, выплата репараций прекратилась с 1954 года по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики. В последние годы польские власти стали требовать пересмотра вопроса выплат. Как заявил президент страны Анджей Дуда заявил, "вопрос истины и ответственности" все еще открыт.

Парламентская группа по вопросам военных репараций вычислила, что Польша может потребовать от Германии еще триллион долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. В свою очередь в Берлине считают, что нет никаких оснований стать под сомнение отказ Варшавы от репараций.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в марте польские активисты разместили петицию на имя президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с просьбой о помощи в вопросе возвращения военных репараций со стороны России и Германии.

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