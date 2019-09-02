Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна не получил послевоенные репарации от Германии по вине России. Об этом он рассказал в эфире польского телевидения.
По его словам, именно Россия "приняла такое решение", а Варшава не имела возможности пойти против воли Москвы. Министр подчеркнул, что вопрос выплаты репараций до сих пор не закрыт.
Напомним, выплата репараций прекратилась с 1954 года по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики. В последние годы польские власти стали требовать пересмотра вопроса выплат. Как заявил президент страны Анджей Дуда заявил, "вопрос истины и ответственности" все еще открыт.
Парламентская группа по вопросам военных репараций вычислила, что Польша может потребовать от Германии еще триллион долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. В свою очередь в Берлине считают, что нет никаких оснований стать под сомнение отказ Варшавы от репараций.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в марте польские активисты разместили петицию на имя президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с просьбой о помощи в вопросе возвращения военных репараций со стороны России и Германии.
Читайте также: Поляки требуют от Германии репарации за ущерб в годы Второй мировой войны
Польские любители репараций: реваншизм с ноткой сумасшествия
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Бывает так, что нужно быстро похудеть к какому-то событию. Отпуск, свадьба, выход на красную дорожку. Питьевая семидневная диета хорошо решит эту задачу.
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей