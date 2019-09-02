Отец Бутиной рассказал о содержании дочери в тюрьме США

Отец Марии Бутиной Валерий Бутин рассказал о том, как его дочь содержится в американской тюрьме. Сейчас она находится в федеральной тюрьме города Таллахасси штата Флорида. По словам Бутина, Марии не хватает информации извне, а также общения.

Чтобы помочь девушке, российское посольство в США содействует в выписке книг.

"Интернета нет, но сотрудники нашего посольства созваниваются с ней регулярно, помогают выписывать книги. Там есть такая процедура. К этому дисциплинированно относятся и поставляют заключенным ту литературу, которую они заказывают", - пояснил Валерий Бутин.

Отец Марии Бутиной рассказал, что его дочь читает в основном познавательную литературу.

"Мы все, как и она сама, считаем дни до ее освобождения, которое должно состояться в октябре. Мария вернется в Россию, однако чем будет заниматься на родине еще не знает", - сообщил Валерий Бутин.