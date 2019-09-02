Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в Twitter, что прибыл в Москву с официальным однодневным визитом. Молдавский лидер планирует провести встречу со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьером Дмитрием Козаком.
Додон также планирует обсудить ряд вопросов с председателем правления "Газпром" Алексеем Миллером. Ранее сообщалось, что Россию должен посетить премьер-министр Молдавии.
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