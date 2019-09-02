Премьер-министр Грузии уйдет в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 2 сентября объявит об отставке.

По данным СМИ, правительство возглавит глава МВД Гиоргий Гахария, отставки которого ранее требовали участники массовых акций протеста в Тбилиси.

Перестановки в правительстве пройдут по итогам обсуждения, которое накануне прошло в штаб-квартире правящей партии "Грузинская мечта" и продолжилось в бизнес-центре основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, сообщает издание "Новости-Грузия".

После совещания вице-спикер парламента и лидер парламентского большинства Гия Вольский сказал, что обсуждение перестановок продолжится завтра на заседании политсовета партии, но первые заявления от Бахтадзе ожидаются уже сегодня.

МВД Грузии может возглавить экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

Напомним, Гахарию митингующие обвиняли в чрезмерном применении силы сотрудниками правопорядка во время акций протеста. Поводом к акциям стал приезд делегации Госдумы РФ в парламент Грузии.

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