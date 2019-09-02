Украинского министра образования обвинили в неграмотности

Министр образования и науки Украины Анна Новосад попала под критику после того, как опубликовала на своей странице в Facebook пост на украинском языке с многочисленными ошибками.

Чиновника поблагодарила президента и правительства за оказанное ей доверие и написала о предстоящих задачах на посту главы ведомства. Украинских пользователей удивило огромное количество ошибок в публикации министра. Один из пользователей исправил запись: расставил запятые, а также заменил склонения у некоторых существительных.

"Это же просто испанский стыд. Когда министр образования пишет с такими ошибками, а стыдно мне", - отметили в комментариях. "Не удивлюсь, если правила в украинском языке перепишут под нового министра", - предположили пользователи.

Некоторые посчитали, что причиной такого числа ошибок стало то, что родной язык министра - русский, а украинский она начала учить лишь недавно. "Это когда твой родной русский, а заставляют учить украинский. И не будет грамотных ни русских, ни украинцев", - написал один из комментаторов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в марте Владимир Зеленский обещал проверить принятый Верховной Радой закон об украинском зыке на предмет соблюдения конституционных прав и интересов украинских граждан.

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