Губернатор Джорджии инициировал эвакуацию из-за урагана "Дориан"

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп сообщил в Twitter, что инициировал эвакуацию жителей региона из-за надвигающегося урагана "Дориан". По указанию Кемпа, старт эвакуации запланирован на 12:00 по местному времени 2 сентября.

Власти планируют эвакуировать жителей округов Кэмден, Глинн, Мак-Интош, Либерти, Брайан и Чатем. Ранее в этих округах уже был введен режим ЧС. Джорджия не единственный штат, который начал эвакуацию жителей из-за приближения урагана "Дориан". Ранее на такой шаг пошли власти Южной Каролины.