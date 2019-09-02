Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп сообщил в Twitter, что инициировал эвакуацию жителей региона из-за надвигающегося урагана "Дориан". По указанию Кемпа, старт эвакуации запланирован на 12:00 по местному времени 2 сентября.
Власти планируют эвакуировать жителей округов Кэмден, Глинн, Мак-Интош, Либерти, Брайан и Чатем. Ранее в этих округах уже был введен режим ЧС. Джорджия не единственный штат, который начал эвакуацию жителей из-за приближения урагана "Дориан". Ранее на такой шаг пошли власти Южной Каролины.
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