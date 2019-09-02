Консерваторов будут исключать из партии за противодействие Brexit

Телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники сообщил, что британская консервативная партия поставила своим депутатам ультиматум. Ни один парламентарий от правящей партии не должен поддержать законопроект о запрете Brexit без сделки с Брюсселем.

За неповиновение грозит исключение из партии. Депутаты, которых исключат из политической силы, не смогут участвовать в следующих парламентских выборах. Ранее представитель Лейбористской партии Джон Макдоннелл сообщал, что законопроект о запрете Brexit без сделки с ЕС представят в парламенте уже 3 сентября.