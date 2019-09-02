Телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники сообщил, что британская консервативная партия поставила своим депутатам ультиматум. Ни один парламентарий от правящей партии не должен поддержать законопроект о запрете Brexit без сделки с Брюсселем.
За неповиновение грозит исключение из партии. Депутаты, которых исключат из политической силы, не смогут участвовать в следующих парламентских выборах. Ранее представитель Лейбористской партии Джон Макдоннелл сообщал, что законопроект о запрете Brexit без сделки с ЕС представят в парламенте уже 3 сентября.
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