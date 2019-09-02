Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности. Политик предложил указать в учебниках по истории, что виновником начала Второй мировой была именно Польша.
Жириновский пояснил, что Польша, возглавляемая Юзефом Пилсудским, была одной из первых стран, кто стал союзником Адольфа Гитлера еще в начале 1930-х годов. Лидер ЛДПР напомнил, что между Гитлером и Пилсудским был заключен пакт в 1934 году.
"Польша была в числе стран, которые пошли на Мюнхенский сговор в 1938 году. Польские политики молчали, когда Гитлер хозяйничал в Европе и захватывал одну страну за другой. Можно сказать, что Европа вскормила Гитлера, а Польша была в числе его основных союзников", - пояснил свою позицию депутат Госдумы.
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