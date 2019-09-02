Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности. Политик предложил указать в учебниках по истории, что виновником начала Второй мировой была именно Польша.

Жириновский пояснил, что Польша, возглавляемая Юзефом Пилсудским, была одной из первых стран, кто стал союзником Адольфа Гитлера еще в начале 1930-х годов. Лидер ЛДПР напомнил, что между Гитлером и Пилсудским был заключен пакт в 1934 году.

"Польша была в числе стран, которые пошли на Мюнхенский сговор в 1938 году. Польские политики молчали, когда Гитлер хозяйничал в Европе и захватывал одну страну за другой. Можно сказать, что Европа вскормила Гитлера, а Польша была в числе его основных союзников", - пояснил свою позицию депутат Госдумы.