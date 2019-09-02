В Варшаве 1 сентября прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Майкла Пенса. Украинский лидер выразил благодарность американской стороне за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Соответствующая публикация появилась в Twitter украинского президента. Он написал, что обсудил с Пенсом ситуацию на юго-востоке Украины, а также скорое наступление мира.
Майкл Пенс по итогам встречи заявил, что обсудил с украинским лидером вопросы безопасности, экономики, энергетики и реформ. Владимир Зеленский выразил надежду, что продолжит продуктивный диалог о сотрудничестве с США уже с лидером страны Дональдом Трампом.
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