Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом

В Варшаве 1 сентября прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Майкла Пенса. Украинский лидер выразил благодарность американской стороне за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Соответствующая публикация появилась в Twitter украинского президента. Он написал, что обсудил с Пенсом ситуацию на юго-востоке Украины, а также скорое наступление мира.

Майкл Пенс по итогам встречи заявил, что обсудил с украинским лидером вопросы безопасности, экономики, энергетики и реформ. Владимир Зеленский выразил надежду, что продолжит продуктивный диалог о сотрудничестве с США уже с лидером страны Дональдом Трампом.