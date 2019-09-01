На днях в Великобритании произошла курьезная ситуация с участием королевы Елизаветы II. Когда она прогуливалась по окрестностям замка Балморал в Шотландии в сопровождении полицейского, к ней подошли американские туристы. Вероятно они не узнали Елизавету II и спросили у нее, видела ли она британскую королеву.
Елизавета II ответила туристам, что не видела королеву, а вот рядом стоящий с ней полицейский - вероятно видел. Поняли ли туристы шутку королевы не сообщается. Примечательно, что Елизавета II довольно часто шутит. Например, недавно она прибыла с заместителем первого министра Северной Ирландии Мартином Макгиннессом.
Когда политик поздоровался с королевой, то спросил о ее самочувствии. Елизавета II ответила, что "во всяком случае, она еще жива".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что королеве Елизавете II принадлежат четыре квартиры в центре Москвы. В Росреестре указано, что четырьмя квартирами из 12 в доме №10 на 1-м Обыденском переулке владеет "Ее величество королева, правящая в Канаде". В канадском посольстве пояснили, что недвижимость записана на королеву, поскольку она является главой государства. В квартирах изредка проживают сотрудники посольства и другие высокопоставленные канадские лица.
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