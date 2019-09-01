Зеленский сказал Пенсу, что верит в скорый мир в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве. Украинский лидер сообщил американскому политику, что верит в скорое наступление мира в Донбассе.

Также Зеленский поблагодарил Пенса за ту помощь, которую США оказывают Украине. Президент Украины попросил вице-президента США передать свою благодарность Дональду Трампу и правительству Соединенных Штатов.

Напомним, Владимир Зеленский находится в польской столице с двухдневным визитом. Он принимает участие в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны. Украинский лидер провел ряд важных встреч с польским правительством, президентом Грузии и Литвы, а также премьер-министром Бельгии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Зеленский в Варшаве планирует провести ряд встреч с главами европейских государств.

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