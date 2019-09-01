Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук опубликовал в Facebook видеопоздравление для украинских школьников. В нем глава правительства катается на самокате по зданию правительства.
Перед тем, как показать свои навыки езды на самокате по государственным учреждениям, Гончарук рассказал ученикам, что в здании правительства находится большое количество кабинетов, в которых работают сотни людей. По словам Гончарука, коридоры здания настолько огромны, что в них можно кататься на самокате.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, как Алексей Гончарук возглавил украинское правительство 29 августа 2019 года. За него проголосовали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Выступая в ВР, Гончарук заявил, что считает важным уже в текущем году побороть коррупцию в Государственной налоговой службе и решить проблемы с контрабандой.
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