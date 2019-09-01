Ранее по израильской военной базе вблизи границы с Ливаном было выпущено несколько противотанковых ракет. Военные Израиля открыли огонь по территории Ливана в ответ на ракетные удары.
Инцидент произошел около 16:20 по местному времени (совпадает с Москвой). Сообщения о действиях израильской армии были опубликованы на официальном сайте оборонного ведомства. В публикации Минобороны отмечается, что ливанским ракетам удалось поразить "некоторые" цели.
Местные власти призывают жителей приграничных территорий Израиля не покидать свои дома без надобности, а также укрыться в бомбоубежищах. Ранее ливанское командование сообщало, что в ночь с 25 на 26 августа в воздушное пространство страны вторглись два израильских беспилотника.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что власти Ливана попросили Россию помочь урегулировать конфликт с Израилем. Премьер-министр Ливана попросил Москву использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между двумя странами.
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