ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ под Донецком

Группа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня от ДНР попала под обстрел ВСУ в районе населенного пункта Коминтерново.

В СЦКК позже сообщили, что прибыли на место для фиксации разрушений от обстрела, который произошел вечером 31 августа. Несмотря на то, что украинская сторона предоставила группе гарантию безопасности, военнослужащие Украины открыли огонь по представителям СЦКК и ОБСЕ. Группе пришлось в спешке покинуть населенный пункт. Пострадавших нет.

Представители ДНР утверждают, что украинские военные специально обстреливают территорию республики, чтобы вынудить армию открыть ответный огонь, а затем обвинить в нарушении режима перемирия, который действует с 21 июля.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, зачем нужна миссия ОБСЕ в Донбассе.

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