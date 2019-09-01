СМИ: Асад поместил двоюродного брата под домашний арест

Президент Сирии Башар Асад поместил своего двоюродного брата Рами Маклуфа под домашний арест из-за отказа предоставить деньги режиму. Об этом сообщило издание Al Quds Al Arabi.

По информации издания, сирийские власти связались с отцом Рами Маклуфа Моххамадом Маклуфом, который приходиться Башару Асаду дядей и сейчас проживает в России. От него потребовали немедленно прибыть в Дамаск и провести встречу со своими тремя сыновьями. Маклуф-старший выполнил требование и попросил своих сыновей-бизнесменов предоставить Асаду деньги, но те отказались.

Тогда президент Сирии инициировал расследование против компаний, которыми владеют сыновья Маклуфа-старшего. В их офисах прошли обыски, а Рами Маклуф уже помещен под домашний арест.

Ранее британская газета The Times сообщала о том, что между Асадом и его двоюродным братом произошел конфликт из-за действий 22-летнего сына Рами Маклуфа, который публиковал в социальных сетях фотографии на фоне дорогих автомобилей и своей виллы в Дубае. Это привело к международному скандалу, из-за которого Россия потребовала от Сирии уплатить 3 миллиарда долларов в счет погашения кредита.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что сирийский лидер Башар Асад собирается отправить своих детей учится в Россию.

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