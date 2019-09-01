Папа Римский застрял в лифте и опоздал на встречу с верующими

Традиционная аудиенция Папы Римского с верующими на площади Святого Петра в воскресение началась необычно. Понтифик опоздал на 25 минут. Когда он все-таки появился на балконе, то попросил прощение за опоздание и оправдался.

По словам Папы Римского, он опоздал из-за того, что застрял в лифте. Затем понтифик поблагодарил отряд пожарных, который прибыл на вызов и смог запустить лифт. Прихожане начали аплодировать спасителям Папы Римского.

СМИ считают, что речь идет о личном лифте, который доставляет Папу Римского из его личных покоев на четвертый этаж Апостольского дворца.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о признании Папы Римского Франциска. Он рассказал, что в юности работал вышибалой в ночном клубе. Также он признался, что в молодости некоторое время подрабатывал уборщиком и успел поработать в химической лаборатории, где любил проводить эксперименты. Папа Римский отметил, что это все было задолго до того, как он почувствовал в себе способности обращать людей к церкви.

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