Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление МИД Польши об отказе пригласить Владимира Путина на мероприятия, посвященные годовщине ВМВ. По его словам, польские власти "политизируют" историю и пытаются принизить роль СССР в победе над Германией.
По мнению Володина, это показывает ущербность польских властей. Также спикер Госдумы отметил, что Польша показывает обычную риторику страны-саттелита, которая говорит то, что ей прикажет страна-покровитель.
"Память о подвиге героев-освободителей будет проведена через века, а имена польских чиновников, которые пытаются вычеркнуть из истории подвиг советских солдат, буду преданы забвению " - заявил Володин.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что МИД Польши обвинил Россию в отрицании "исторической правды" .
Читайте также:
Новая Польша: политические репрессии, аресты, обыски
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Медики уверяют, что большинство современных людей испытывают постоянную нехватку этого ценного элемента. В таких случаях организм начинает сигнализировать, сообщая о своей нужде.
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей