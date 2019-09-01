Володин уличил польские власти в ущербности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление МИД Польши об отказе пригласить Владимира Путина на мероприятия, посвященные годовщине ВМВ. По его словам, польские власти "политизируют" историю и пытаются принизить роль СССР в победе над Германией.

По мнению Володина, это показывает ущербность польских властей. Также спикер Госдумы отметил, что Польша показывает обычную риторику страны-саттелита, которая говорит то, что ей прикажет страна-покровитель.

"Память о подвиге героев-освободителей будет проведена через века, а имена польских чиновников, которые пытаются вычеркнуть из истории подвиг советских солдат, буду преданы забвению " - заявил Володин.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что МИД Польши обвинил Россию в отрицании "исторической правды" .

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