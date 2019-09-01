Экс-депутат Рады рассказал о "большой сделке" Путина и Зеленского

Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко дал интервью изданию "Деловая столица", в котором рассказал о "большой сделке" между Киевом и Москвой. По его словам, обмен пленными - это подготовка к более масштабным изменениям, которые произойдут уже в ближайшем времени.

"Президент Украины Владимир Зеленский уже проиграл своему российскому коллеге Владимиру Путину. Пока украинский лидер мыслил "одноходовками", Путин смотрел на несколько шагов вперед", - считает Денисенко.

Экс-парламентарий раскрыл детали грядущей сделки. По его словам, российский президент потребует у Зеленского амнистировать всех ополченцев Донбасса, провести языковую реформу, подписать новый контракт на транзит газа в Европу, пустить воду на Крымский полуостров, а также внести поправки в Конституцию для определения особого статуса Донбасса и дальнейшей федерализации Украины.

По информации Денисенко, стороны даже могут рассмотреть вопрос о проведении местных выборов в Донбассе совместно с конституционным референдумом по всей Украине, а также создание фонда по восстановлению Донбасса размером 10-15 миллиардов долларов. Половину этих средств может предоставить Международный валютный фонд.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинский МИД препятствовал президенту Украины провести прямые переговоры по телефону с Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам Владимир Зеленский.

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