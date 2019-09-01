Меркель намекнула, что будет преподавать после ухода с поста канцлера

Канцлер Гемрании Ангела Меркель намекнула, чем будет заниматься после ухода с поста. О своих дальнейших планах политик вскользь рассказала в ходе выступления перед учениками Высшей школы менеджмента в Лейпциге.

"Все университеты, которые дали мне учебную степень, услышат обо мне после моего ухода с поста канцлера. Я задержусь в них подольше, чем сегодня", - заявила Меркель.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ангела Меркель скрывает проблемы со здоровьем. Впервые болезнь Меркель проявилась во время ее официальной встречи с Владимиром Зеленским.

Позже "Правда.Ру" сообщала, что на нескольких официальных мероприятиях Меркель опять трясло. Несмотря на большой ажиотаж вокруг здоровья канцлера, ее представители сообщили, что Ангела Меркель пробудет на своем посту до 2021 года.

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