Зеленский: МИД препятствовал моим попыткам связаться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что министерство иностранных дел пыталось помешать его переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Сам Зеленский считает, что, сформированный при Петре Порошенко МИД, преследует свои интересы. Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1".

"В нашем внешнеполитическом ведомстве сейчас очень напряженная атмосфера. Его сотрудники очень не хотели допускать моего прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас в МИД очень огорчены, что вскоре наши моряки могут вернуться домой", - рассказал Зеленский.

По мнению Зеленского, вопрос возвращения задержанных украинских моряков на родину для представителей МИД больше политической. А для самого Зеленского - "человеческий".

"Мой следующий контакт с Владимиром Путиным должен состояться уже в сентябре в рамках нормандского саммита", - сообщил украинский президент.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский 7 августа говорил по телефону с Владимиром Путиным. Украинский лидер решился позвонить российскому президенту из-за гибели четырех военнослужащих ВСУ в Донбассе.

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