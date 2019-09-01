В Польше пояснили, почему не пригласили Россию на годовщину ВМВ

Замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк дал интервью радиостанции Radio Maryja, в котором объяснил, почему Россию не пригласили на годовщину Второй мировой войны. По его словам, перечень гостей формировался по "современным критериям".

Польша пригласила страны Евросоюза, НАТО, а также представителей "Восточного партнерства". Политик утверждает, что Польша хочет отдать дань памяти трагическим событиям в "духе исторической правды". И, по его мнению, Российская Федерация в этом не заинтересована.

По мнению Шинковского, Польша стоит на правильном пути, поскольку меняет свой подход к историческим вопросам.

"Если еще десять лет назад главным гостем мероприятий, посвященных годовщине Второй мировой войны, был российский лидер Владимир Путин, то сегодня главный гость - американский президент Дональд Трамп, которого мы с удовольствием пригласили на памятные мероприятия", - заявил Шинковский.

Также замглавы польского МИД прокомментировал участие в памятных мероприятиях президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Польша также ждет "исторической правды" и от украинского лидера.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от участия в памятных мероприятиях в Польше по случаю годовщины Второй мировой войны из-за солидарности с Владимиром Путиным.

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