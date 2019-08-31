Евросоюз готовится предложить Великобритании отсрочить дату Brexit.
Об этом заявил бывший премьер Британии Гордон Браун, сообщает ежедневная британская газета The Daily Telegrath.
По словам Брауна, за отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза выступает, например, действующий президент Франции Эммануэль Макрон.
На следующей неделе, предупреждает британский экс-премьер, ЕС откажется от назначенного ранее на 31 октября дедлайна.
Отметим, что отсрочка выхода Британии из Евросоюза действительно возможна — изначально, напомним, Brexit должен был состояться еще в марте текущего года.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.