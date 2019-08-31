Житель Германии с 57-ым размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса

Житель Берлина Ларс Мотц попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером ноги.

Об этом сообщает крупнейшее немецкое информационное агентство DPA.

16-летнему молодому человеку, пишут авторы материала, требуются ботинки 57 размера.

Примечательно, что обуви такого размера в Германии нет, приходится делать ее на заказ. Стоимость одной пары ботинок 57 размера достигает 1,2 тысячи евро.

Но, рассказывает агентству DPA Анке, мать Ларса, расходы покрывает медицинская страховка.

Подросток учится на столяра и ему нужна специализированная обувь для работы в мастерской, пишут авторы материала. Такие ботинки стоят порядка двух тысяч евро. Эти расходы берет на себя Ведомство по делам труда, сообщает DPA.