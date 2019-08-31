Действующий президент Польши Анджей Дуда предложил услуги польской системы здравоохранения для солдат Вооруженных сил Украины, пострадавших в Донбассе.
Соответствующее заявление глава Польши сделал сегодня, 31 августа, в ходе совместной конференции с президентом постсоветской республики Владимиром Зеленским.
Анджей Дуда подчеркнул, что Варшава "хочет помогать" Киеву.
Президент Польши также попросил Зеленского снять запрет на эксгумацию польских жертв Организации украинских националистов и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии*.
Каждый, кто был убит, заявил Анджей Дуда, должен получить "имя и фамилию, надгробие".
*ОУН-УПА запрещены в РФ.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.