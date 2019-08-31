В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"

Способность Европейского союза договариваться об общей политике в отношении Российской Федерации необходимо сохранить.

Об этом в ходе встречи с главой МИД Испании Боррелем Фонтельесом заявил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Глава внешнеполитического ведомства постсоветской республики заявил, что за прошедшие пять лет Евросоюз сформировал единую политику в отношении "действий России на востоке Украины".

Это, убежден Ринкевич, "крупное достижение" внешней политики экономического и политического объединения.

Также глава МИД Латвии отметил, что Рига рассмотрит возможность улучшения отношений с Москвой лишь тогда, когда РФ осознает необходимость соблюдения норм международного права.

Ранее Эдгар Ринкевич напомнил Министерству иностранных дел Российской Федерации об "оккупации" стран Прибалтики Советским Союзом.

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