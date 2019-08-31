Способность Европейского союза договариваться об общей политике в отношении Российской Федерации необходимо сохранить.
Об этом в ходе встречи с главой МИД Испании Боррелем Фонтельесом заявил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Глава внешнеполитического ведомства постсоветской республики заявил, что за прошедшие пять лет Евросоюз сформировал единую политику в отношении "действий России на востоке Украины".
Это, убежден Ринкевич, "крупное достижение" внешней политики экономического и политического объединения.
Также глава МИД Латвии отметил, что Рига рассмотрит возможность улучшения отношений с Москвой лишь тогда, когда РФ осознает необходимость соблюдения норм международного права.
Ранее Эдгар Ринкевич напомнил Министерству иностранных дел Российской Федерации об "оккупации" стран Прибалтики Советским Союзом.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.